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Россия получила преимущество: подлодки «Ясень-М» оснастили необычным оборудованием

Россия получила преимущество: подлодки «Ясень-М» оснастили необычным оборудованием

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. В России состоялся спуск на воду атомной ударной подводной лодки класса «Ясень-М» – шестой корабль этого класса получил название «Ульяновск», он будет действовать в составе Северного флота ВМФ.

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