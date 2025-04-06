Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ

Мошенники для похищения денег россиян и получения доступа к их персональным данным придумали новую схему с несуществующими долгами за жилищно-коммунальные услуги, которые предлагают оплатить через поддельный QR-код.
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