Число тоннелей уменьшат на трассе Джубга — Сочи

В существующем варианте проекта из 130 км трассы тоннели предполагаются на 55–60 км.Разработчики проекта автодороги, которая пройдет вдоль Черноморского побережья Кубани и растянется от Джубги до Сочи, ищут возможность сократить число тоннелей.