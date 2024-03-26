Мужчина ворвался с ножом в компьютерный клуб во Фрязине

В подмосковном Фрязине мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб, сообщает источник РЕН ТВ. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что мужчина заходит в компьютерный клуб и нападает на посетителей с ножом.
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