Мужчина ворвался с ножом в компьютерный клуб во Фрязине

В подмосковном Фрязине мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб, сообщает источник РЕН ТВ. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что мужчина заходит в компьютерный клуб и нападает на посетителей с ножом.