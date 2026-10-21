© Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Завод немецкой компании Kromberg & Schubert в украинском Житомире, специализировавшийся на выпуске кабельных систем и электропроводки для иномарок, закрылся.
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