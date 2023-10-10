Ведущий НТВ Вячеслав Макаров — о шоу «Маска», КВН и будущем российского юмора

30 лет назад, 10 октября 1993 года, вещание начал телеканал НТВ. По этому случаю «Газета.Ru» пообщалась с одним из самых популярных ведущих телеканала Вячеславом Макаровым и расспросила его о самых рейтинговых проектах, включая «Маску», амбициях на собственное шоу и прошлом в КВН.