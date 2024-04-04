СБУ вербует агентов для запуска БПЛА из Смоленской области

Белорусские спецслужбы раскрыли, откуда могут запускать беспилотники для атаки на объекты внутри России Спецслужбы Украины вербуют в Белоруссии агентов для запуска беспилотников с территории Смоленской области.
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