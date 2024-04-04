Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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СБУ вербует агентов для запуска БПЛА из Смоленской области

СБУ вербует агентов для запуска БПЛА из Смоленской области

Белорусские спецслужбы раскрыли, откуда могут запускать беспилотники для атаки на объекты внутри России Спецслужбы Украины вербуют в Белоруссии агентов для запуска беспилотников с территории Смоленской области.

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