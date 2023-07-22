Неспешный разговор

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Явившиеся на войну русские доводят до слёз кошерных «арийцев»

Явившиеся на войну русские доводят до слёз кошерных «арийцев»

Очередная минутка обнуления. После новой атаки на Крымский мост мне писали в комментах, что Эта Страна, дескать, опять показала свою слабость и всё такое, а я отвечал, что выглядящая (но лишь выглядящая) слабой позиция вытекает из самого формата СВО, как ограниченной операции, а не войны на уничтожение всего и вся.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Доброго дня, Александр. Посыл принят, да разве и могло быть иначе, как Вы думаете? Сенсей зря взял себе такое имя( комментарии в первоисточнике как раз об этом и говорят). А вот самая худшая из Лжи- это смесь лжи и истины. Вам лично, Александр, я не предлагаю ознакомиться, т.к. мы уже общались на эту тему, а вот тем кто интересуется относительной Истиной, то милости прошу- знакомьтесь: http://www.ligatma.org/articles/HPB-letter-26-12-1872.html?utm_source=pocket_saves Эта Истина по отношению Елены Петровны к Государству Российскому и отношению к ней Церкви, в основном католической с ее иезуитскими наклонностями. А есть еще и другое мнение( противоположное сенсею): &quot;Сильвия Крэнстон Е. П. Блаватская История удивительной жизни&quot;. Всем всего доброго.
Подлинное одесское письмо Е.П.Блаватской (26 декабря 1872 г.)
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