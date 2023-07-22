Явившиеся на войну русские доводят до слёз кошерных «арийцев»

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Доброго дня, Александр. Посыл принят, да разве и могло быть иначе, как Вы думаете? Сенсей зря взял себе такое имя( комментарии в первоисточнике как раз об этом и говорят). А вот самая худшая из Лжи- это смесь лжи и истины. Вам лично, Александр, я не предлагаю ознакомиться, т.к. мы уже общались на эту тему, а вот тем кто интересуется относительной Истиной, то милости прошу- знакомьтесь: http://www.ligatma.org/articles/HPB-letter-26-12-1872.html?utm_source=pocket_saves Эта Истина по отношению Елены Петровны к Государству Российскому и отношению к ней Церкви, в основном католической с ее иезуитскими наклонностями. А есть еще и другое мнение( противоположное сенсею): "Сильвия Крэнстон Е. П. Блаватская История удивительной жизни". Всем всего доброго.