Командир медицинской роты рассказал о службе на опасном участке в зоне СВО

Командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», хирург с десятилетним стажем под позывным Тополь 6 февраля рассказал, как его взвод несет службу на самом опасном для военного медика участке.