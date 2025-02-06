Командир медицинской роты рассказал о службе на опасном участке в зоне СВО

Командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», хирург с десятилетним стажем под позывным Тополь 6 февраля рассказал, как его взвод несет службу на самом опасном для военного медика участке.
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