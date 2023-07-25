Всеобщая мобилизация и запах большой войны: В Госдуме прозвучали страшные слова
Картаполов объяснил поправки в закон о военной службе подготовкой к общей мобилизации и "большой войне".
Комментарии
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И детки чинуш тоже будут мобилизованы или откроется и улетит на пляжи Доминиканской и Мальдив? Или при организации штабов мобилизации? Конкретные вопросы?
Будут отдельно сформированы из них спецбатальоны "Лондон", "Ницца", "Монако", "Париж", "Флорида"...
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