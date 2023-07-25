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Всеобщая мобилизация и запах большой войны: В Госдуме прозвучали страшные слова

Всеобщая мобилизация и запах большой войны: В Госдуме прозвучали страшные слова

Картаполов объяснил поправки в закон о военной службе подготовкой к общей мобилизации и "большой войне".

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
И детки чинуш тоже будут мобилизованы или откроется и улетит на пляжи Доминиканской и Мальдив? Или при организации штабов мобилизации? Конкретные вопросы?
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6 час.
Серж Южанин
Будут отдельно сформированы из них спецбатальоны &quot;Лондон&quot;, &quot;Ницца&quot;, &quot;Монако&quot;, &quot;Париж&quot;, &quot;Флорида&quot;...
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5 час.

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