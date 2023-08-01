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Спецоперация Центробанка начинается – рубль слишком ослаб

Спецоперация Центробанка начинается – рубль слишком ослаб

Банк России начинает операции на валютном рынке в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния.

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Комментарии
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лина любимцева
Теперь ПОНЯТНО, чего добивался американский банк  &quot;ЦБ &quot;России&quot;, постоянно понижая курс рубля... ДОБРАТЬСЯ ДО РОССИЙСКОГО ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ и раздербанить его!!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Ну все... Теперь полетим В ПРОПАСТЬ!!... КОГДА в России появится СВОЙ, РОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК, который будет работать на благо и пользу России и россиян?!!
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12 час.

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