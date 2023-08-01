Спецоперация Центробанка начинается – рубль слишком ослаб

Теперь ПОНЯТНО, чего добивался американский банк "ЦБ "России", постоянно понижая курс рубля... ДОБРАТЬСЯ ДО РОССИЙСКОГО ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ и раздербанить его!!!

лл

лина любимцева

Ну все... Теперь полетим В ПРОПАСТЬ!!... КОГДА в России появится СВОЙ, РОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК, который будет работать на благо и пользу России и россиян?!!