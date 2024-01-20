В США заявили об опасно устаревшем ядерном оружии

Американские политики заявили, что ядерное оружие США устарело. Как отметили эксперты, безопасность США зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentine.
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