В Архангельске началась регистрация на турнир «Морошка Cup»

Организаторы приглашают к участию фигуристов всех уровней из столицы Поморья, Северодвинска и других городов РоссииС 26 по 27 октября 2024 во Дворце Спорта Профсоюзов будут проводиться открытые соревнования для фигуристов-любителей и спортсменов, которые получили название «Морошка Cup».
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