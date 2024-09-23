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В Архангельске началась регистрация на турнир «Морошка Cup»

В Архангельске началась регистрация на турнир «Морошка Cup»

Организаторы приглашают к участию фигуристов всех уровней из столицы Поморья, Северодвинска и других городов РоссииС 26 по 27 октября 2024 во Дворце Спорта Профсоюзов будут проводиться открытые соревнования для фигуристов-любителей и спортсменов, которые получили название «Морошка Cup».

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Морошка чего?? по русски можно?? или опять перед жидоанглосаксами прогиб??
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19 час.

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