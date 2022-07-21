Daily Storm

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Московские ветеринары из-за нелетной погоды пока не добрались в Заполярье к умирающему медведю с банкой в пасти

Московские ветеринары из-за нелетной погоды пока не добрались в Заполярье к умирающему медведю с банкой в пасти

Животное не пьет и не ест третьи сутки, находясь на грани смертиВетеринары из Москвы прилетели в Норильск, чтобы вытащить из пасти белого медведя застрявшую банку сгущенки.

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