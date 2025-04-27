Иран отказался связывать взрыв в порту с оборонным сектором

Произошедший в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббас взрыв не связан с оборонным сектором Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя парламентской комиссии страны по национальной безопасности и внешней политике Ибрагима Резаи.
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