Иран отказался связывать взрыв в порту с оборонным сектором

Произошедший в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббас взрыв не связан с оборонным сектором Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя парламентской комиссии страны по национальной безопасности и внешней политике Ибрагима Резаи.