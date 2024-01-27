Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 27 января ❄️🌧 В Симферополе +2 и дождь со снегом В Севастополе +4 и дождь со снегом В Евпатории +4 и пасмурно В Джанкое +3 и пасмурно В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +5 и пасмурно В Керчи +3 и пасмурно В Армянске +3 и небольшой дождь В Красноперекопске +2 и пасмурно В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +4 и небольшой дождь В Судаке +5 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.