Последние слова покончившей с собой волейболистки устрашают

21 апреля скоропостижно скончалась волейболистка Арина Михайлина, которой было всего 22 года. Перед своей трагической кончиной Арина обратилась к своему возлюбленному, и он открывает перед нами ее последние слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии