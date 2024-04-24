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Последние слова покончившей с собой волейболистки устрашают

Последние слова покончившей с собой волейболистки устрашают

21 апреля скоропостижно скончалась волейболистка Арина Михайлина, которой было всего 22 года. Перед своей трагической кончиной Арина обратилась к своему возлюбленному, и он открывает перед нами ее последние слова.

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