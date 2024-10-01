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Царьград

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Теряешь дар речи. Многомиллионные траты чиновников во время СВО. Совесть есть?

Теряешь дар речи. Многомиллионные траты чиновников во время СВО. Совесть есть?

Появляются всё новые случаи нецелесообразных трат чиновников во время проведения специальной военной операции.

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