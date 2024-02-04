Тренер Канарейкин: если СВО будет закончено, то у нас есть шансы попасть на Игры

Бывший главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Федор Канарейкин поделился размышлениями о вероятном допуске России на зимние Олимпийские игры - 2026 на фоне решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешить своим игрокам принимать участие в ближайших Олимпиадах.
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