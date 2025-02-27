Спустя 20 лет камеры в Новосибирском метро разыскали цыганку-наркоторговку

Женщину, объявленную в федеральный розыск, обнаружили камеры в метро Новосибирска. Все благодаря новейшей системе распознавания, видеоанализ и биометрическая идентификация FindFace сопоставили лицо цыганки со старыми фотографиями подозреваемой в наркоторговле.
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