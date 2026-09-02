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Российские ученые нашли способ сделать компоненты компьютеров компактнее

Российские ученые нашли способ сделать компоненты компьютеров компактнее

Метод может стать основой компактных и быстрых вычислительных систем нового типа Исследователи Российского квантового центра, МГУ, МПГУ и Крымского федерального университета разработали метод, который позволяет создавать сверхкороткие магнитные сигналы с помощью света.

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