Российские ученые нашли способ сделать компоненты компьютеров компактнее

Метод может стать основой компактных и быстрых вычислительных систем нового типа Исследователи Российского квантового центра, МГУ, МПГУ и Крымского федерального университета разработали метод, который позволяет создавать сверхкороткие магнитные сигналы с помощью света.
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