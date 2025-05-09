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Россиянам назвали худший завтрак при похмельном синдроме

Россиянам назвали худший завтрак при похмельном синдроме

Некоторые продукты могут усугубить состояние организма после обильного застолья, проведенного накануне, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает PRIMPRESS.

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