Поток энергии: Мариинский в Китае, Талызина в Моссовете, Цискаридзе в БДТ

Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона покажет «Щелкунчика» для всей семьи. Театр Моссовета представил премьеру «Пиковой дамы» с народной артисткой России Валентиной Талызиной в роли старой графини.
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