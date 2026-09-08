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"Все становится пылью". Михалков сделал заявление об уехавших из России артистах

"Все становится пылью". Михалков сделал заявление об уехавших из России артистах

Режиссер считает, что их популярность держалась на сиюминутном успехе, а нынешняя жизнь для них — это трагедия Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС заявил, что российская культура ничего не потеряла из‑за того, что некоторые артисты покинули страну после 2022 года.

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