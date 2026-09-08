"Все становится пылью". Михалков сделал заявление об уехавших из России артистах

Режиссер считает, что их популярность держалась на сиюминутном успехе, а нынешняя жизнь для них — это трагедия Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС заявил, что российская культура ничего не потеряла из‑за того, что некоторые артисты покинули страну после 2022 года.
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