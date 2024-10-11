❗️ В Феодосии продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, угрозы жителям нет «Работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря.
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❗️ В Феодосии продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, угрозы жителям нет «Работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря.