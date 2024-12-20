Украинские войска ведут обстрелы ДНР, Курской и Белгородской области. Обзор ситуации в прифронтовых регионах России на вечер 20 декабря

ВСУ в течение минувших суток вели огонь по ДНР, Курской и Белгородской областям России. В результате обстрелов, по предварительным данным, пять человек погибли, ранения различной степени тяжести получили 29 мирных жителей.
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