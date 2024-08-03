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Ласицкене об Олимпиаде-2024: «Легкую атлетику точно не буду смотреть. Я не до такой степени мазохист»

«Легкую атлетику я точно не буду смотреть. Это больно. Я не до такой степени мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения.

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