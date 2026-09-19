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Ушла из жизни 46-летняя актриса Анна Шерлинг: почему дочь Тамары Акуловой бросила «Газпром» и выбрала семью

Ушла из жизни 46-летняя актриса Анна Шерлинг: почему дочь Тамары Акуловой бросила «Газпром» и выбрала семью

16 сентября 2026 года на 47-м году жизни скончалась актриса и телеведущая Анна Шерлинг. Трагическую весть подтвердил её отец, режиссёр Юрий Шерлинг, попросив в социальных сетях о молитвах за дочь.

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