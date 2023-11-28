«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

Виктор Гайдуков

Как много эмоций и совсем нет рассуждений, а жаль. Да память о погибших надо обязательно хранить. Но пусть пройдёт время, придёт время победы и тогда, и только тогда, установить в каждом учебном заведении мемориал (уголок памяти) или как-то ещё назвать это место, в котором будет перечень всех бывших учеников этого заведения погибших во время проведения СВО. И пусть это место станет в учебном заведении местом память, чем-то вроде мест памяти с вечным огнём. Сейчас не надо настораживать и пугать детей. Смерть, даже героическая, всегда отражается болью в сердце и не надо травмировать детей ежедневно, иначе кто-то из них привыкнет к этому как к обыденному и перестанет реагировать, а кто-то получит психологическую травму и затаится в нём страх. Оставьте детей в покое, займитесь лучше испуганными "патриотами" сбежавшими сразу после начала СВО, займитесь теми кто, не смотря на войну и гибель наших людей, продолжает антинародную деятельность и в учебных заведениях, и в театре, и в кино, и особенно на экранах телевизора.