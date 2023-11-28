Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.
«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Как много эмоций и совсем нет рассуждений, а жаль. Да память о погибших надо обязательно хранить. Но пусть пройдёт время, придёт время победы и тогда, и только тогда, установить в каждом учебном заведении мемориал (уголок памяти) или как-то ещё назвать это место, в котором будет перечень всех бывших учеников этого заведения погибших во время проведения СВО. И пусть это место станет в учебном заведении местом память, чем-то вроде мест памяти с вечным огнём. Сейчас не надо настораживать и пугать детей. Смерть, даже героическая, всегда отражается болью в сердце и не надо травмировать детей ежедневно, иначе кто-то из них привыкнет к этому как к обыденному и перестанет реагировать, а кто-то получит психологическую травму и затаится в нём страх. Оставьте детей в покое, займитесь лучше испуганными "патриотами" сбежавшими сразу после начала СВО, займитесь теми кто, не смотря на войну и гибель наших людей, продолжает антинародную деятельность и в учебных заведениях, и в театре, и в кино, и особенно на экранах телевизора.
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11 час.
ВС
А Вечный огонь погибшим в ВОВ, Мамаев Курган, Родина Мать, памятники погибшим воинам это тоже негативно влияет на неокрепшие души школьников?! Может резко, но мэр Пензы просто негодяй и предатель!!!!
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3 час.
Аудрюс
А может действительно лучше сделать алею памяти в центре города, повесить на дом, где жил герой, памятную доску.. А в школе несомненно необходимо проводить занятия упоминая не только героическое прошлое нашей страны, но и героическое настоящее... А делать из школы склеп, наверное не следует. Можно просто на входе, в вестибюле, установить памятную доску с фамилиями героев, что они здесь учились, как это делается во многих ВУЗах?
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2 час.
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