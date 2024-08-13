Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон проинформировал о том, что нападение Вооружённых сил киевского режима на курское приграничье бессмыслено из-за того, что у войск слишком скудная ресурсная база.
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