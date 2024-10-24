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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«В интересах устойчивого развития». Почему Крым считается большим музеем под открытым небом?

«В интересах устойчивого развития». Почему Крым считается большим музеем под открытым небом?

Зампредседателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико выступила на диалоговой площадке «В интересах устойчивого развития» в рамках конференции «Устойчивое развитие: новые реалии, вызовы, перспективы».

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