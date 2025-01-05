"Вы думаете Путин хочет закончить войну? Это очень наивно. Мне так жаль", — Зеленский ⚡️Украина будет согласна на остановку огня, если ей поставят оружие для отражения будущих нападений, — Зеленский "Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать".