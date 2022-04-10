В Касимовском районе в ночь на 10 апреля произошла авария с пьяным водителем

ДТП произошло в 01:45 на 197-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород». По предварительной информации, 52-летний касимовец на Renault Sandero при выезде с прилегающей территории врезался с Kia Spectra, который не уступил ему дорогу.