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Представлены роботы Samsung Dremo и Minimo

Представлены роботы Samsung Dremo и Minimo

Они получили награды Best of the Best на Red Dot Award: Design ConceptКомпания Samsung Electronics объявила о том, что она получила 8 наград в конкурсе Red Dot Award: Design Concept, в том числе 2 награды «Лучший из лучших» (Best of the Best).

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