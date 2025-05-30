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На Украине указали на выгоду НАТО от украинского конфликта

На Украине указали на выгоду НАТО от украинского конфликта

Странам НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, его слова приводит Telegraf.

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