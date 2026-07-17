Фрагмент интервью Лепса Эмину Агаларову разлетелся по соцсетям за пару часов. Артист с неподдельным сочувствием заявил: «Есть семьи, и их большинство в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
«Они умудряются кормить детей»
Комментарии
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Катерина
Нет слов...
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1 м.
Геннадий Шалавеюс
таких врачей на зарплату не больше трёх зарплат минимальных для санитарок и младшего медперсонала и прекратить им выплаты.которые они не заслуживают только лишь главврач а чаще все проблемы решают простые врачи без званий!
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1 м.
Россиянин
Паразит.
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1 м.
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