Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Они умудряются кормить детей»

«Они умудряются кормить детей»

Фрагмент интервью Лепса Эмину Агаларову разлетелся по соцсетям за пару часов. Артист с неподдельным сочувствием заявил: «Есть семьи, и их большинство в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

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Комментарии
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Катерина
Нет  слов...
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1 м.
Геннадий Шалавеюс
таких врачей на зарплату не больше трёх зарплат минимальных для санитарок и младшего медперсонала и прекратить им выплаты.которые они  не заслуживают только лишь главврач а чаще все проблемы решают простые врачи без званий!
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1 м.
Россиянин
Паразит.
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1 м.