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СКР начал доследственную проверку в отношении Макаревича*

СКР начал доследственную проверку в отношении Макаревича*

Слова музыканта оценят на наличие признаков преступления по статье 280 УК РФ. Следственный комитет РФ начал проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) после его телефонного разговора с пранкером.

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Комментарии
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Ваша Светлость
По Приговору полная конфискация совокупного имущества этого иноагента, а судить подонка за измену родине, воровство, клевету.
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15 час.
павел погодин
Думаешь конфискацию применят,мне кажется,что опять простят
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15 час.

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