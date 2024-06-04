СКР начал доследственную проверку в отношении Макаревича*

Слова музыканта оценят на наличие признаков преступления по статье 280 УК РФ. Следственный комитет РФ начал проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) после его телефонного разговора с пранкером.