Россияне столкнулись с маскирующимися под Netflix компьютерными вирусами

Российские специалисты по информационной безопасности заявили, что хакеры начали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших деятельность на территории РФ .
Российские специалисты по информационной безопасности заявили, что хакеры начали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших деятельность на территории РФ .
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