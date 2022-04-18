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Россияне столкнулись с маскирующимися под Netflix компьютерными вирусами

Россияне столкнулись с маскирующимися под Netflix компьютерными вирусами

Российские специалисты по информационной безопасности заявили, что хакеры начали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших деятельность на территории РФ .

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