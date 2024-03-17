НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Замула сделал передачу в матче с «Бостоном». У защитника 5+13 в 55 играх

Защитник «Филадельфии» набрал 18-е (5+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 55 игр. Сегодня за 22:20 (2:21 – в большинстве, 0:34 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх