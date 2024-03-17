Замула сделал передачу в матче с «Бостоном». У защитника 5+13 в 55 играх

Защитник «Филадельфии» набрал 18-е (5+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 55 игр. Сегодня за 22:20 (2:21 – в большинстве, 0:34 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».