«Тихо не выйдет – визгу всё равно будет много»

В случае раздела Украина исчезает без правопреемственности, а её территории входят в состав соседних государств на основании договорённостей между собой, что исключает возможность предъявления территориальных претензий в будущем «В заявлении Дмитрия Медведева о "тихом разделе" Украины особо примечательным является пассаж о неприемлемости польских попыток создать с Киевом конфедерацию или унию», - пишет в статье «"Тихий раздел" Украины или мировая война» известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Владимирович Ищенко.