Россия и Африка будут укреплять сотрудничество

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Африки достиг исторического максимума в $24,5 млрд, но стороны намерены его наращивать, несмотря на противодействие западных стран.
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