Женщины заблудились в горах Алматы из-за тумана

Спасатели пришли на помощь двум заблудившимся в горах женщинам. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, накануне две женщины 37 и 44 лет поднялись на пик Советов в горах Заилийского Алатау вместе с другими туристами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии