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Женщины заблудились в горах Алматы из-за тумана

Женщины заблудились в горах Алматы из-за тумана

Спасатели пришли на помощь двум заблудившимся в горах женщинам. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, накануне две женщины 37 и 44 лет поднялись на пик Советов в горах Заилийского Алатау вместе с другими туристами.

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