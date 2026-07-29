NYT: осужденный за массовое убийство в США Кобергер потребовал судить его заново

Осужденный за убийство четырех студентов Брайан Кобергер, которого американские СМИ называют одним из самых загадочных убийц США, обвинил адвокатов в провале его защиты и заявил о намерении добиваться нового суда.
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