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Газета.ру

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NYT: осужденный за массовое убийство в США Кобергер потребовал судить его заново

NYT: осужденный за массовое убийство в США Кобергер потребовал судить его заново

Осужденный за убийство четырех студентов Брайан Кобергер, которого американские СМИ называют одним из самых загадочных убийц США, обвинил адвокатов в провале его защиты и заявил о намерении добиваться нового суда.

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