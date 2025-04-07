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В России за помощь в подмене номеров для мошенников задержаны 15 человек

В России за помощь в подмене номеров для мошенников задержаны 15 человек

15 человек, обеспечивавших работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа, задержаны в нескольких регионах России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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