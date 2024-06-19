А что, на тарелке нельзя было? 30 примеров слишком необычной подачи блюд

Сообщество «Мы хотим тарелки!» в социальной сети reddit — это коллекция шедевров от креативных поваров, мастеров нестандартной подачи блюд — нестандартной настолько, что невольно задумаешься: а это точно еда? Участники группы делятся новой порцией творческих изысканий! .