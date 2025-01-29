Психолог Самохина объяснила, как улучшить контакт с ребенком

Стоит использовать технику активного слушания Практикуйте технику активного слушания ребенка — слушайте, чтобы понять, а не для того, чтобы просто ответить, рассказала РИАМО заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения, психолог Светлана Самохина.