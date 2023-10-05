Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 5 октября превысил 100 рублей. Американская валюта пробила эту психологическую отметку во время выступления президента России Владимира Путина на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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