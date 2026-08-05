Выручка SpaceX почти удвоилась и достигла $7,8 млрд благодаря Starlink и контрактам с Google и Anthropic

Компания впервые раскрыла квартальные результаты после IPO: облачные сервисы для ИИ принесли почти $2 млрд дополнительной выручки, а Starlink добавил ещё $1,7 млрдSpaceX опубликовала первый квартальный отчёт после выхода на биржу.
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