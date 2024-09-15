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Акинфеев о Кубке УЕФА: «Газзаев не мог проиграть тот финал. На хрена мы вообще туда залезли, если проигрывать?»

Акинфеев о Кубке УЕФА: «Газзаев не мог проиграть тот финал. На хрена мы вообще туда залезли, если проигрывать?»

«Мы жаждали, хотели победить. Несмотря на ужасный первый тайм, хоть и с моментами тоже, крик души Валерия Георгича в перерыве до нас долетел.

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