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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК сообщил о подготовке властями масштабного пакета поправок против кибермошенников

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок против кибермошенников, состоящий из нескольких десятков законов и нормативно-правовых актов, пишет РБК, который ознакомился с документом.

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